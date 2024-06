Magazine Morre Chrystian, que fez dupla com Ralf Sertanejo tinha 67 anos e estava internado em um hospital de São Paulo

O cantor Chrystian, que fez dupla com Ralf, morreu na noite desta quarta-feira (19). O sertanejo tinha 67 anos e estava internado em um hospital de São Paulo. A família confirmou a morte por meio de nota, mas a causa não foi divulgada. A voz de Chrystian era considerada uma das mais afinadas do sertanejo. velório do cantor será realizado em São Caetano do Sul, S...