Morre Charles Cyphers, que caçou Michael Myers em 'Halloween', aos 85 anos Cyphers interpretou o policial da cidadezinha aterrorizada pelo assassino em série Michael Myers no filme de 1978

Charles Cyphers, ator que interpretou o policial Leigh Brackett no clássico do slasher "Halloween", morreu no domingo (4), seu agente, Chris Roe, divulgou nesta terça-feira (6). Ele tinha 85 anos e teve a morte confirmada após um breve período sofrendo de uma doença não especificada. "Charles era um homem amável e sensível. Ele tinha as melhores histórias e as c...