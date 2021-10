Magazine Morre ator Caike Luna, o Cleiton de Zorra Total, após luta contra câncer Ator não resistiu a complicações do Linfoma Não-Hodgkin; a informação foi confirmada pela atriz e humorista Katiuscia Canoro, que atuou com o artista na atração global, quando interpretava Lady Kate

Morreu na manhã deste domingo (3), o ator paranaense Caike Luna, conhecido pelo personagem Cleiton, do humorístico Zorra Total. A informação foi confirmada pela atriz e humorista Katiuscia Canoro, que atuou com o artista na atração global, quando interpretava Lady Kate. "É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão", escreveu a arti...