Magazine Morre Arnaldo Jabor, jornalista e cineasta do cinema novo, aos 81 anos O carioca estava internado desde o dia 17 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um acidente vascular cerebral. Segundo a família, a causa da morte foram complicações do AVC

