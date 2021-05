Magazine Morre, aos 85 anos, o diretor de cinema Maurice Capovilla O corpo de Capô, como era chamado, será cremado hoje (30) no Crematório da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro

O ator, diretor de cinema, roteirista e professor Maurice Capovilla morreu neste sábado, 29, aos 85 anos. O anúncio foi feito por sua mulher, Marilia Alvim, em seu perfil no Facebook. "Hoje Capô foi dançar no infinito. 1936-2021", escreveu. A causa da morte não foi divulgada. Nascido em Valinhos, em São Paulo, Capovilla ficou conhecido por obras que retratavam as con...