Luan Santana tem o que comemorar com sua aposta "Morena". Os números de reprodução da música revelam sucesso: 1ª colocação no Brasil pelo iTunes, sistema que aponta o 4º lugar em Portugal, 36º no Chile e até na Áustria, onde o hit aparece entre as 156 composições mais ouvidas.

O videoclipe teve mais de 49 milhões de visualizações (até 20/7/2021), somando 70 milhões de streams combinados. Alcançou 1º lugar pelo YouTube no Brasil e em Portugal, o 26º no Paraguai e ocupou a liderança dos vídeos mais vistos nas 24 horas após o lançamento.

Pela Apple Music, “Morena” está em 3º lugar em Portugal, 4º no Brasil, 96º em Moçambique, figurando ainda em rankings do Paraguai e de Luxemburgo, onde nem o próprio Luan poderia imaginar dar de cara com seus acordes.

"Estou feliz com este novo projeto e a parceria com a gravadora. Prometo, a cada trabalho, surpreender o meu público. Quando acabar a pandemia, quero fazer shows no Brasil e em Portugal", afirma o cantor.

O sucesso se confirma em outras plataformas, como Spotify, 6ª posição no Brasil, com mais de 18,7 milhões de acessos, 7ª em Portugal, listado ainda como 97º título mais ouvido no ranking global. Na Deezer, “Morena” fica em 7º lugar no Brasil e em Portugal.

Rádio e Televisão

Quinto lugar no ranking das rádios e 1º no TVZ, do Multishow, o hit rendeu mais de 180 mil vídeos criados no Tik Tok a partir do áudio original.

A Morena de Luan Santana

Ações de suspense nas redes sociais traçaram a contagem regressiva para o lançamento de ‘Morena’. O videoclipe foi gravado nas ruas de São Paulo, com roteiro de ação e adrenalina, e a participação especial da modelo e DJ internacional Natalía Barulích

Como o roteiro de um curta-metragem, o videoclipe que apresenta “Morena” traz o artista no papel de um detetive policial, que tem um caso de amor com uma colega de trabalho. Ela entra em cena na pele da DJ e modelo internacional Natalía Barulích, em uma superprodução dirigida por Bruno Ilogti. Tudo sobre as investigações do fictício roubo de um colar valioso.

“Morena” é o cartão-de-visitas de Luan Santana para o lançamento da carreira internacional desse astro que soma oito álbuns lançados em apenas 13 anos de carreira, entre gravações em estúdio e shows ao vivo, sendo o cantor mais tocado nas plataformas digitais nas duas últimas décadas, com mais de 1,4 milhão de execuções.

A tal Morena

Natalía Barulích, de 29 anos, modelo que Luan já pode chamar de sua (calma, só no videoclipe), tem mais de 3 milhões de seguidores em redes sociais. Nascida na Califórnia (EUA), a DJ também é conhecida por romances cobiçados no universo de celebridades internacionais, como o colombiano Maluma, aqui conhecido por parceria com Anitta.