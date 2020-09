Magazine Monique Evans diz que está com pneumonia e suspeita de Covid-19 A atriz teve um pouco de febre e falta de ar, está em isolamento no estúdio da namorada, Cacá Werneck, e deverá fazer o exame na próxima terça-feira (22)

A atriz Monique Evans, 64, afirmou em suas redes sociais neste domingo (20) que está com pneumonia e com suspeita de Covid-19. "Estou pálida e com olheira, mas estou me cuidando, tomando milhões de remédios e aguardando para fazer o exame", afirmou ela. Monique, que teve um pouco de febre e falta de ar, está em isolamento no estúdio da namorada, Cacá Werneck, e deve...