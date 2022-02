Magazine Monark diz que continuará produzindo conteúdo após defender existência de partido nazista Monark, que é co-criador do Flow, foi desligado do podcast após defender a existência de um partido nazista no episódio da última segunda-feira (7)

O apresentador Monark (Bruno Aiub), 31, afirmou em sua última live como membro do Flow Podcast, realizada na noite desta terça-feira (8), que mesmo após seu desligamento do projeto continuará a produzir conteúdo. "Eu, claro, vou ter minhas paradas e vou continuar produzindo no meu canto ali. Vamos ter um acordo de ressarcimento", afirmou. Monark, que é co-criador do Flo...