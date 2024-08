Magazine Monólogo em homenagem à ancestralidade feminina é apresentado de graça em Miracema A peça teatral está prevista para acontecer no auditório Warã, localizado no campus da Universidade Federal do Tocantins

Uma homenagem à ancestralidade feminina, o espetáculo teatral “Mulheres que correm em nossas veias” irá estrear no auditório Warã, no campus da Universidade Federal do Tocantins, em Miracema do Tocantins. A entrada é gratuita com classificação de 12 anos. A peça teatral acontece nesta terça-feira (13), às 14h. O objetivo da homenagem é apresentar a estética crític...