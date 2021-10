Magazine Modelo que relatou racismo no Miss SP pede na justiça a anulação do concurso Ieda Favo, 26, que ficou em segundo lugar no Miss Universo São Paulo, alega ter sofrido racismo

A modelo Ieda Favo, 26, que ficou em segundo lugar no Miss Universo São Paulo, que aconteceu no começo de outubro em Ribeirão Preto (313 km da capital paulista), abriu um processo contra a competição de moda e pede na Justiça que ela seja anulada. Ieda diz ter sofrido racismo. Em contato com o F5, um de seus representantes confirmou o teor do processo e falou sobre ...