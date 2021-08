Magazine Modelo Millena Nascimento leva cultura e representa o Tocantins no 61º Miss Mundo Brasil Competição conta com 48 jovens e está marcada para ser transmitida nesta quinta-feira, 19, em Brasília

Com um vestido completamente confeccionado em Capim Dourado, a jovem palmense Millena Silva do Nascimento, de 22 anos, mostrou um pouco da cultura tocantinense durante uma das provas do 61º Miss Mundo Brasil. A modelo foi eleita como a Miss Tocantins em 2020 e, agora, representa o estado no concurso nacional, que terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Concurso Nacional de Beleza (CNB) nesta quinta-feira, 1...