Magazine Mobiliza pede em carta aberta pela manutenção da atual estrutura da Fundação Cultural de Palmas Movimento está em diálogo com a gestão estadual após uma Medida provisória incorporar a Fundação de Esportes e Lazer a Cultural

Com a extinção e incorporação de unidades gestoras por órgãos e entidades de Palmas anunciada no inicio de abril, o Movimento Mobiliza vem em dialogo com a Prefeitura de Palmas para a manutenção da Fundação Cultural de Palmas (FCP) sem as alterações. Em uma carta aberta enviada na última segunda-feira, 11, recebida pelo Jornal do Tocantins, o movimento cultural relata r...