Missa de Sétimo Dia de Paulo Gustavo será transmitida pela TV Cerimônia pela alma do ator será exibida no Globoplay Mais Canais, que "estará aberto e, mesmo quem não é assinante da plataforma, poderá acompanhar a despedida"

A Missa de Sétimo Dia do ator Paulo Gustavo, que faleceu em 4 de maio, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, irá acontecer nesta terça-feira (11), segundo comunicado divulgado pela assessoria. "Como retribuição a todas as manifestações de carinho que têm recebido, os familiares do artista dividirão a última homenagem com os fãs e admiradores intere...