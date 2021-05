A missa de sétimo dia da atriz Eva Wilma será realizada nesta segunda-feira (24), às 18h30, na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. A cerimônia será celebrada pelo padre Jorjão, com transmissão online pelas mídias sociais da paróquia no Instagram e YouTube.

Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, a atriz Eva Wilma morreu em 15 de maio, aos 87 anos. Ela estava internada no hospital Albert Einstein desde abril tratando um câncer de ovário. A atriz havia sido internada em janeiro deste ano com pneumonia. O corpo da atriz foi velado e enterrado em uma cerimônia restrita no domingo passado (16) em São Paulo.

Não fosse pela proibição dos pais, Eva Wilma teria iniciado sua carreira no "Holiday on Ice", o espetáculo de patinação artística que excursionava sem parar pelo mundo afora. Aos 14 anos de idade, ela já era bailarina clássica, e sua desenvoltura a mantinha firme mesmo sobre uma superfície de gelo.

Mas a estreia como atriz não demorou. Em 1952, aos 19, começou no teatro com "Uma Mulher e Três Palhaços" ao lado de seu futuro marido, o ator John Herbert, morto há dez anos. No ano seguinte, fez seu primeiro filme, a comédia "Uma Pulga na Balança", dirigida pelo italiano Luciano Salce. Foi em 1953 que também apareceu na televisão pela primeira vez, no seriado "Namorados de São Paulo", em que contracenava com Mario Sergio. John Herbert logo substituiu o ator original, e o programa teve seu título alterado para "Alô, Doçura". Com ele, Eva Wilma entrou para a história da nossa TV.

Concebido por Cassiano Gabus Mendes como uma resposta brasileira à série americana "I Love Lucy", "Alô, Doçura" foi exibido pela Tupi até 1964. Não havia personagens fixos, mas Eva Wilma e John Herbert -com quem a atriz se casou em 1955- sempre interpretavam um casal que enfrentava alguma rusga conjugal. Com episódios de apenas 15 minutos de duração, o programa marcou época, e foi um precursor do que hoje chamamos de sitcom.

Ainda na TV Tupi, Wilma interpretou seu papel mais icônico -ou papéis, as gêmeas Ruth e Raquel, uma boa e a outra, má, em 1973. E, nos anos 1980, ela foi para a Globo, onde fez novelas como "A Indomada", e o seriado "Mulher". Em 2015, ela fez "Verdades Secretas", interpretando uma grã-fina arruinada e alcoólatra.