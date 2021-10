Magazine Miss SC quer inspirar meninas após ser 1ª negra a triunfar no concurso Criado em 1955, o Miss Santa Catarina nunca havia tido uma negra como miss

A modelo Bruna Valim, 27, se tornou a primeira miss a vencer o concurso de beleza de Santa Catarina que dá vaga ao Miss Universo Brasil após mais de 60 anos. Feliz com o resultado divulgado no último domingo (10), a moça nascida no Pará e que passou a vida toda em Otacílio Costa (SC) afirma que agora deseja inspirar pessoas. "Meninas já estão me mandando mensagem como s...