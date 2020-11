Magazine Ministério do Turismo vai assumir Cinemateca Brasileira temporariamente A Cinemateca está totalmente fechada desde agosto após imbróglio criado pelo MEC com a Associação Roquette Pinto, organização social então responsável pelo local e também pelas atividades da TV Escola

O governo Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta sexta-feira (20) que o Ministério do Turismo vai assumir temporariamente a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, enquanto se define contrato de gestão com uma entidade sem fins lucrativos que fará sua gestão. Em nota à imprensa, o Ministério do Turismo informou que Bolsonaro já assinou decreto sobre a absorção das at...