Magazine Miley Cyrus foi a única estrangeira entre 50 mais tocadas do Brasil em 2023 A conclusão é da entidade Pró-Música, que representa gravadoras e produtoras brasileiras. Para montar o ranking, foram analisadas as plataformas de streaming Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster

A música "Flowers", de Miley Cyrus, foi a única estrangeira a aparecer entre as 50 mais tocadas do Brasil no ano passado. A faixa aparece na 43ª posição. As primeiras colocações ficaram com "Leão", de Marília Mendonça, e "Nosso Quadro", de Ana Castela. A conclusão é da entidade Pró-Música, que representa gravadoras e produtoras brasileiras. Para montar o ranking...