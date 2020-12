Magazine Mileide Mihaile testa positivo para Covid-19 após ir a festa de Carlinhos Maia Segundo o colunista Erlan Bastos, 47 funcionários que participaram da festa foram diagnosticados com a doença e dois deles estariam na UTI

A influenciadora digital e ex-mulher de Wesley Safadão Mileide Mihaile, 31, está com coronavírus coronavírus. Ela contrai a doença após ir à festa do humorista Carlinhos Maia, 29, que reuniu diversas celebridades. Pelas redes sociais, ela contou o que estava acontecendo. "Hoje, infelizmente, não vou poder ceiar com a minha família. Testei positivo para Covid-19, estou ...