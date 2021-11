Magazine Mike Tyson fazia sexo com fãs antes de lutar para não matar oponente, diz amigo "Às vezes, ele ficava com elas por um minuto, transava, estralava o pescoço e dizia: 'Ok, esse cara vai viver esta noite'. Seu maior medo era matar alguém naquele ringue. Ele sabia que poderia fazer isso"

Para que não matasse o seu oponente dentro do ringue, o ex-pugilista Mike Tyson, 55, precisava extravasar antes das lutas que fazia. Dessa forma, a maneira escolhida para isso era sexo com fãs. Isso foi revelado por um antigo confidente e motorista de Tyson, Rudy Gonzalez, ao The Sun. Segundo ele, tudo o que era negativo na vida do lutador ele descontava no rival ...