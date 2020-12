Magazine Michel Teló lança 'Para Ouvir no Fone', mini álbum com sete músicas inéditas Jurado do The Voice, cantor se concentra em ganhar a competição musical pela sexta vez

Dono de sucessos dançantes e pegajosos como "Ai Se Eu Te Pego", "Fugidinha" e "Humilde Residência", Michel Teló, 39 anos, decidiu apostar em letras mais introspectivas em seu novo EP (mini álbum) "Para Ouvir no Fone", lançado hoje em todas as plataformas digitais. Gravado durante a quarentena em São Luiz do Paraitinga (a 182km de SP), o projeto - que tem influência do que...