Magazine 'Meu Malvado Favorito' é primeira franquia animada a ultrapassar os US$ 5 bilhões O filme, que chegou aos cinemas brasileiros no início de julho, mostra Gru, dublado por Leandro Hassum, enfrentando mais um de seus inimigos

Gru e sua tropa de minions mostram que ainda estão com tudo. "Meu Malvado Favorito 4" se tornou um sucesso de bilheteria internacional, arrecadando até agora US$ 437,8 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões). O número fez com que a franquia se tornasse a primeira de animação a ultrapassar a marca de US$ 5 bilhões (R$ 27 bilhões) da história. O filme, que chegou aos ci...