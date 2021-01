Magazine Menos pessoas assistem à TV ao vivo, mas nem todas migraram para o streaming No ano passado, ao longo das 24 horas de todos os dias do ano, o saldo dessa faixa de conteúdo não linear foi de 4,9 pontos, abocanhando 13,2% de participação entre as TVs ligadas

Mesmo com o sutil crescimento de 2% no número de TVs ligadas em 2020, a TV em tempo real apresentou queda de audiência na média total do ano. Isso abrange canais pagos e abertos. Mas, segundo a Kantar Ibope, que mensura a audiência de TV no Brasil, a ascensão de um lado e a baixa, de outro, não significa necessariamente um crescimento dos serviços de streaming ou da T...