"Round 6" se tornou um dos maiores sucessos da Netflix desde que estreou no dia 17 de setembro. Mesmo quem ainda não assistiu a série coreana já viu vários memes engraçados nas redes sociais, principalmente com a boneca sinistra que elimina candidatos.

Uma das últimas brincadeiras dos internautas é com um despertador inspirado no jogo “Batatinha frita, um, dois, três”. O vídeo mostra um relógio segurado pela boneca soando o alarme. Como a pessoa não acorda, ela abre a boca, vira a cabeça e acerta um dardo no dorminhoco.

Os internautas adoraram o relógio e comentaram na postagem no Instagram que esse poderia ser o produto mais vendido da história. Outro perguntou: “Quem mais foi buscar [o produto] no Aliexpress?”

Outro meme compartilhado nas redes coloca uma versão gigante da boneca próximo a um cruzamento com semáforo. “Para os que não querem respeitar os semáforos”, escreveu o internauta.

Internautas também compartilharam várias imagens da boneca ao lado do personagem do Homer Simpson. “Eu vendo essa boneca em todo lugar, sem saber o porquê.” Em uma publicação no Twitter um internauta compartilha um vídeo da boneca cantando ao lado de um relógio e dardos sendo atirados contra personagens de desenhos.

A sanguinária série do streaming retrata um concurso que recruta centenas de pessoas altamente endividadas e dispostas a morrer, de forma impiedosa e cruel, em troca de um prêmio final de 45,6 bilhões de wons (cerca de R$ 210 milhões).

A trama distópica pareceu ressoar para alguns. "Não preciso de 'Round 6' quando já vivo na 'Coreia do Inferno'", escreveu um coreano no Twitter na última semana.

"Coreia do Inferno", ou "Hell Joseon" —Joseon era o nome do altamente hierarquizado império que existiu na península até o fim do século 19—, é como os jovens passaram a chamar o país em meados da década passada em meio à falta de perspectivas sociais e econômicas. ​