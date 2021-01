O humorista Whindersson Nunes, 26, usou suas redes sociais na noite desta quinta-feira (28) para anunciar que será pai. Com fotos ao lado da namorada, Maria Lina Deggan, 21, ele a agradeceu pelo que ele chamou de "melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida".

"Não sei se você vai ser menino ou menina, mas eu quero que você saiba que eu passei a minha vida inteira indo atrás do melhor para você, não sei se você vai empinar pneu de moto ou balé, mas eu quero que você saiba que seu pai trabalhou muito para dar a você a opção de poder escolher", postou Nunes.

Nas imagens do casal, publicadas nas redes sociais do humorista, Maria Lina aparece já com uma pequena barriga de grávida. Os dois anunciaram o namoro em novembro do ano passado, quando fizeram uma viagem romântica ao Jalapão, em Tocantins.

Whindersson está separado da cantora Luísa Sonza, 22, desde abril do ano passado. O término do casal foi bastante conturbado, principalmente após Vitão e Sonza assumirem um romance cinco meses depois, o que alimentou as especulações de que eles poderiam estar juntos há mais tempo.

Após assumir o namoro com Whindersson, Maria Lina revelou que sonha ter filhos, casar e ser 100% realizada profissionalmente. "Trabalhei por um tempo da minha vida [como babá, hoje em dia não sou mais. Mas ainda sou presente na vida do Davi, sou muito apegada a ele e à família maravilhosa dele", disse.