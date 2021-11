Magazine Meghan Markle revela que 'se sente melhor' ao se distanciar da realeza Meghan deu a 1ª entrevista após participação no programa de Oprah

Meghan Markle, 40, revelou na noite desta terça-feira (9) que se sente "muito melhor" depois de dizer a Oprah Winfrey que sofreu com pensamentos suicidas durante a gravidez do filho Archie. Esta foi a primeira entrevista da duquesa de Sussex após a participação bombástica dela e do príncipe Harry no programa de Oprah, em março. Meghan falou sobre cortar cupons quando...