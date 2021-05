O McDonald's anunciou nesta quarta-feira (26) a chegada do combo especial feito pelo restaurante em parceria com o grupo de K-pop BTS ao Brasil. Os fãs também poderão adquirir produtos exclusivos inspirados na parceria entre a banda e o restaurante.

A "méquizice" assinada pelos músicos irá incluir 10 unidades de nuggets, uma batata frita média, um refrigerante e dois molhos inspirados em receitas populares do McDonald's na Coreia do Sul. Além disso, o restaurante preparou um filme publicitário com a nova música da banda, intitulada "Butter".

"A 'Méquizice' do BTS é mais uma prova de que todo mundo tem sua maneira especial de curtir nossos produtos, inclusive o BTS", explica João Branco, CMO do McDonald's Brasil. "Estamos muito animados em trazer para os consumidores brasileiros uma combinação criada em parceria com os astros do pop global."

Para ter acesso aos itens exclusivos da parceria, é necessário baixar um aplicativo da Weverse Shop. Após realizar o cadastro, os fãs poderão ver a disponibilidade dos produtos, que terão vendas liberadas na noite desta quarta.

Em comunicado, o McDonald's afirma que esta é a "primeira vez que uma refeição criada com personalidades será oferecida globalmente, alcançando quase 50 países". Ainda segundo o comunicado, o Brasil "conta com o maior número de fãs da banda em todo o mundo."

A edição limitada dos lanches estará disponível nos restaurantes, drive-thrus e em aplicativos de entrega, via o McDelivery.