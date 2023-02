Enquanto todos dormem na casa do BBB 23, MC Guimê assusta Ricardo, que está no banheiro sozinho, e os dois caem na risada. Depois, o funkeiro vai para a sala e comenta sobre o telão: "Tava vendo ali, o couro comeu no Queridômetro. O pau torou".

O cantor avalia o status dado por Key Alves nesta terça-feira, 28/2: "Eu dei vômito pra ela, eu vou parar, porque ela que está me dando vômito. Aí me deu mala hoje. Mala é menos pesado que vômito".

"Agora a rival dela é a Larinha [Larissa]. Que ela meteu uma cobra na Larinha ali, eu acho", fala Guimê. E Ricardo responde: "Elas que são grandes, elas que se briguem". O funkeiro ri e completa: "Elas que se briguem e se resolvam".

MC Guimê continua o papo e diz que Key Alves ainda é sua adversária, mas não vai ficar nessa de ficar dando vômito para a atleta todos os dias. Depois, o cantor comenta sobre os emojis recebidos de outros aliados, como Amanda e Bruna Griphao.

