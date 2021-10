Magazine 'Maya e os 3 Guerreiros' mostra riqueza cultural da América Latina através da música Com estreia marcada para sexta (22), a nova série animada da Netflix narra a jornada de Maya Teca -sim, um aceno para as civilizações maia e azteca-, a herdeira de um poderoso império originário numa América Latina ficcionalizada

Festas da realeza já foram interrompidas de forma abrupta em animações antes -maldições estragaram do batizado em "A Bela Adormecida" a um casamento em "A Pequena Sereia". Mas em "Maya e os 3 Guerreiros", o baile e a feitiçaria que sai dele são a porta de entrada para uma aventura diferente do que costumamos ver no gênero, mais diversa, que apresenta um caldeirão de c...