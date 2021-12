Magazine Maurílio está em estado é gravíssimo, diz médico do cantor em Goiânia "É uma doença muito grave. Um coágulo que obstrui a artéria pulmonar", explicou o médico, em coletiva. "Situações como esse causam a morte súbita em 25% dos casos", destacou o médico. Ele ressaltou que o atendimento rápido foi essencial

O cantor sertanejo Maurílio, que faz dupla com Luíza, segue internado em estado gravíssimo após sofrer três paradas cardíacas. Ele está em um hospital particular de Goiânia desde a madrugada, quando passou mal durante a participação na gravação de um DVD. O médico do cantor, Wandervam Azevedo, saiu do hospital na noite desta quarta-feira (15) e disse que os...