Magazine Matrículas em cursos de iniciação às artes estão abertas São disponibilizadas 156 vagas distribuídas entre os quatro polos. Interessados devem se matricular até o 12 de abril

Estão abertas a partir desta terça-feira (2), as matrículas para as novas turmas nos cursos de artes cênicas, visuais, música e dança. São disponibilizadas 156 vagas em quatro polos na capital. De acordo com a Fundação Cultural de Palmas (FCP) as vagas são para os polos do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, o Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Be...