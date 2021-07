Magazine Matheus e Kauan lançam EP e planejam filme sobre história da dupla Novo DVD e retorno aos palcos devem acontecer até final do ano

Antes da pandemia, Matheus e Kauan mal paravam em casa. A dupla fazia entre 22 e 24 shows por mês. Com a paralisação das apresentações por causa do novo coronavírus, os sertanejos puderam ficar mais com a família e, também, pensar em novos projetos e composições. A ideia dos irmãos nascidos na cidade de Itapuranga, interior de Goiás, era em 2021 lançar um DVD co...