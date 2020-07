Magazine Matheus e Kauan farão show virtual com o tema de festa julina A sexta apresentação da dupla vai acontecer neste próximo sábado, dia 25, no canal do YouTube às 20h

A dupla sertaneja Matheus e Kauan anunciou na última terça-feira (21) que mais um show virtual está por vir, agora, com a temática de festa julina. A 6º apresentação da dupla vai acontecer neste próximo sábado, dia 25, no canal do YouTube às 20h. "Vai ser um show de saudade do público do Brasil inteiro dentro deste novo normal que virou o mundo do showbusiness", conta ...