Magazine Martinho da Vila diz que 'negacionistas estão crescendo, mas temos que resistir' Para websérie "Pelas Quadras do Samba" o cantor relembrou o inicio de sua carreira nos anos 60 e falou sobre o momento que estamos enfrentando

Martinho da Vila, 83, falou sobre os mais de 50 anos de carreira durante participação na websérie documental Pelas Quadras do Samba, do canal Papo de Música. O sétimo episódio, comandado pela jornalista Fabiane Pereira, entra no ar no YouTube na terça-feira (23). O cantor e compositor lembrou da estreia no palco, em 1967, no terceiro Festival de Música Popular Brasil...