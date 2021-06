Magazine Marrone diz que Bruno bebe demais e que precisa ter paciência para dupla não acabar Ele admitiu, durante entrevista, que já pensou na separação da dupla

Marrone, 56, da dupla com Bruno, 52, fez um desabafo durante uma entrevista ao canal do YouTube Alma Sertaneja e pegou muitos fãs de surpresa. De acordo com o músico, ele precisa ter paciência para não se separar do parceiro de 36 anos de carreira, já que este "gosta de beber bastante". "Ele passa dos limites, com certeza. Deus me deu esse equilíbrio mental e espi...