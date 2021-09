Magazine Mario Frias diz que Lei Paulo Gustavo, adiada, transforma governo em caixa eletrônico O texto propõe a entrega de R$ 3,8 bilhões para aplicação em ações emergenciais que visem combater e mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o setor cultural

Após pedido do líder do governo, Fernando Bezerra (MDB-PE), o Senado adiou pela sexta vez, nesta terça-feira (14), a votação do projeto que cria o auxílio para a cultura, chamado de Lei Paulo Gustavo. O texto propõe a entrega de R$ 3,8 bilhões pela União a estados e municípios para aplicação em ações emergenciais que visem combater e mitigar os efeitos da pandem...