Marina Sena é mais um nome confirmado para o Coala Festival 2022, marcado para 17 e 18 de setembro, no Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo). A cantora e compositora mineira se une a atrações como Maria Bethânia, Gal Costa (com participação de Tim Bernardes e Rubel), Alceu Valença e Black Alien.

“É um nome novo e que já é um estouro”, diz Gabriel Andrade, sócio-fundador e curador do Coala Festival sobre a novidade da programação.

“Acredito que muitos artistas tentam dar uma nova cara para o pop brasileiro e ela conseguiu apontar para novos caminhos de uma maneira natural”, afirma sobre a ex-vocalista da banda Rosa Neon.

A oitava edição do festival seria realizada 11 e 12 de setembro deste ano, mas teve de ser adiada por causa da pandemia de Covid-19.

“Quando anunciamos a nossa oitava edição, ainda era possível sonhar com um cenário que nos permitiria soltar o grito contido e dar vazão ao nosso tão grande anseio por música ao vivo”, disse em nota Gabriel Andrade, sócio-fundador e curador do Coala Festival.

“A realidade provou o contrário. Acompanhamos de perto e com muita atenção a evolução do combate à pandemia e assim seguiremos. Sem dúvida que um hiato como esse merece um retorno à altura e temos certeza que a próxima edição do festival o fará com maestria.”

Segundo a organização, mais de 90% dos ingressos já foram vendidos e eles seguem válidos para 2022.

Os tíquetes ainda estão disponíveis pelo site Total Acesso, com preços que variam de R$ 245 a R$ 490. Há a opção do passe Coalático, que dá acesso aos dois dias de evento.

Dúvidas podem ser sanadas, diz o festival, diretamente com o SAC do site de ingressos.

Em 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, o Coala realizou uma edição virtual. Foi a primeira vez que o festival criado em 2014 não foi no Memorial da América Latina.

Em oito horas de programação, passaram pelo palco nomes como Gilberto Gil com o trio Gilsons, formado pelo filho José Gil e pelos netos Francisco e João Gil, e os Novos Baianos com uma homenagem a Moraes Moreira, ex-integrante do grupo que morreu em abril do ano passado. Mariana Aydar e Mestrinho, MC Tha com a participação

Serviço:

Coala Festival – 8ª edição

Quando: 17 e 18 de setembro de 2022

Onde: Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo)

Quanto: R$ 245 a R$ 490