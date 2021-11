Magazine Mariah Carey faz nova música de Natal e inicia às celebrações da festa cristã "Fall in Love at Christmas" faz parte das novidades natalinas da cantora, como a sequência de "O Natal Mágico de Mariah Carey", especial do Apple TV+, que terá uma performance ao vivo do novo single e deve chegar à plataforma em dezembro, ainda sem data definida

Quase três décadas após a gravação do hit natalino "All I Want for Christmas Is You", a cantora pop Mariah Carey tem agora uma nova canção sobre a data, "Fall in Love at Christmas", lançada com um videoclipe nesta sexta. Além de Carey, a música traz as vozes de Khalid e Kirk Franklin. "Fall in Love at Christmas" faz parte das novidades natalinas da cantora,...