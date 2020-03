Mari Palma, apresentadora do Live CNN Brasil, afirmou pelo Instagram nesta segunda-feira (30) que foi diagnosticada com o novo coronavírus e que iniciou hoje o isolamento total em sua casa, em São Paulo.



A jornalista parou de sentir o paladar e o olfato nos últimos dias e foi submetida a uma tomografia que mostrou uma leve complicação no pulmão. "Isso fez o médico apontar o coronavírus. Estou me sentindo bem. Vou ficar em casa para não transmitir esse vírus que pode ser muito grave para outras pessoas", escreveu.



"Aproveito para pedir o mesmo para vocês: fiquem em casa. Já já isso vai passar e todo mundo vai estar junto de novo", completou. O namorado Phelipe Siani, que também apresenta o Live CNN Brasil, ficará isolado com ela. "Se eu tiver coronavírus, sou assintomático. Como a gente está junto o tempo todo, fomos colocados em quarentena também juntos. Agora é trabalho, leitura, videogame e isolamento", disse ele.

