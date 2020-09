Magazine Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', é internado após sofrer enfarte Ele está na Unidade de Pronto Atendimento de Botafogo, na Zona Sul. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, seu quadro de saúde é estável

O ator Marcos Oliveira, 68, intérprete do personagem Beiçola no seriado "A Grande Família", está internado em um hospital do Rio de Janeiro. Ele sofreu um enfarte e segue em situação estável. De acordo com o próprio ator, em entrevista à revista Quem, foi apenas um susto. "Tive dores fortes no peito e braço e procurei o hospital. Era princípio de enfarte. Estou ...