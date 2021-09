Magazine Marcelo Adnet imita presidente Bolsonaro e pede para caminhoneiros dançarem o hit 'Macarena' A brincadeira foi publicada nas redes sociais horas depois do presidente divulgar um áudio pedindo o fim da paralisação nas rodovias

O humorista Marcelo Adnet publicou em seu perfil no Twitter um áudio imitando a voz do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pedindo para os caminhoneiros, que bloqueiam rodovias, deixem a boleia do caminhão e comecem a dançar "Macarena". A brincadeira foi publicada nas redes sociais horas depois do presidente divulgar um áudio pedindo o fim da paralisação nas rodovias. "Gostaria até de...