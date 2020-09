Magazine Marcelo Adnet faz piada de irritação de Mario Frias com paródia Humorista volta a imitar o secretário especial de Cultura do governo Bolsonaro em quadro de humor

Após ser alvo de ataques da Mario Frias e da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Bolsonaro, Marcelo Adnet voltou a fazer piada do secretário especial de Cultura no Sinta-se em Casa, seu quadro de humor diário na Globoplay. Na esquete desta segunda (7), o humorista ironizou o que chamou de "chilique" de Frias. Primeiro, Adnet aparece imitando o presidente Jair B...