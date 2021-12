Magazine Maraisa diz que Maiara 'merece coisa melhor' após término com Fernando Zor Apontando para Maiara, ela diz: "Eu não falo sozinha, não! É todo mundo no seu aniversário falando com você. Você merece coisa melhor em sua vida".

A cantora sertaneja Maraisa, 34, manifestou seu apoio a Maiara, que terminou recentemente com o namorado Fernando Zor. Em vídeo viral nas redes sociais, Maraisa segura uma bandeira em homenagem à irmã no palco de um show em Guarapari, Espírito Santo. Apontando para Maiara, ela diz: "Eu não falo sozinha, não! É todo mundo no seu aniversário falando com você. Você m...