A apresentadora e cantora Mara Maravilha, 53, foi ao seu Instagram para rebater críticas que vem recebendo devido à diferença de idade entre ela e seu marido, o cantor e produtor musical Gabriel Torres, 32, na noite desta segunda-feira (27).

"Nós verdadeiras mulheres somos flores com pétalas de sororidade! As máscaras têm que cair para a alma evoluir... Tanta gente me fala 'mas, Mara, ele é tão mais novo' ou então perguntam nos comentários das minhas postagens 'ele é seu filho?'", começou.

"Por que de tudo isso? Será que a diferença de idade realmente é o que importa? Por que não me perguntam se estou feliz? Se sou amada, respeitada... Porque para mim o que importa é isso, o amor que recebo, o respeito com que sou tratada", desabafou a artista.

"E sim, sou amada, respeitada e muito feliz! Para manter um relacionamento hoje em dia, além do amor é preciso muita vontade de fazer dar certo. Terminar é fácil, começar é mais fácil ainda. Agora fazer durar, enfrentar brigas, opiniões diferentes, só com muita vontade de fazer dar certo", refletiu ainda.

Por fim, ela pontua que não existe uma "fórmula mágica" para relacionamentos e é necessário "amor, força de vontade e dedicação para dar certo". Nos comentários, internautas apoiaram o desabafo de Mara e elogiaram o casal.

"As pessoas não gostam de ver ninguém feliz mesmo seja feliz isso é o que importa", disse uma fã. "Você tem o meu respeito e a minha admiração! Seja feliz, e não deixe os burburinhos entrar no seu coração", escreveu outra.

Em entrevista recente ao site NaTelinha, Mara contou que pretende oficializar a união. "O Benjamim, claro, vai levar a aliança", diz ela. O casório deverá acontecer em 2022. Até lá, quer lançar duas músicas nas plataformas digitais.

"Eu e o meu 'namorido' gravamos duas músicas para o nosso reizinho Benjamim, que tem os títulos 'Vou Te Amar Meu Bem', fazendo um trocadilho com o nome dele, e a outra é o próprio nome dele, 'Benjamim'", afirma.

A apresentadora e o noivo, aliás, afirmam que entrarão na Justiça para registrar o nome do filho em seus próprios nomes e documentos. Mas, se depender do casal, a família deverá aumentar. Além do casamento e dos novos singles, Mara revela que a outra novidade é a vontade de adotar mais uma vez. A ideia é que sejam duas meninas gêmeas.

"Já estamos dando entrada na nova adoção", afirma. "Poderá ser uma Marinha ou duas, porque deixamos a opção de gêmeas. Também tem a possibilidade de ser um casal de gêmeos", confirma.