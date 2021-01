Magazine Marília Mendonça ultrapassa Beatles em número de seguidores no Spotify Com 18,5 milhões de fãs no serviço de streaming de músicas e podcasts, a rainha da sofrência é seguida por mais pessoas que nomes como AC/DC, Katy Perry, Sia, Linkin Park, The Chainsmokers, Kendrick Lamar e Michael Jackson

O sucesso da cantora de sertanejo Marília Mendonça, 25, não para de aumentar. Segundo a gravadora Som Livre, ela passou os Beatles em números de seguidores no Spotify. Com 18,5 milhões de fãs no serviço de streaming de músicas e podcasts, a rainha da sofrência é seguida por mais pessoas que nomes como AC/DC, Katy Perry, Sia, Linkin Park, The Chainsmokers, Kendrick Lamar e...