Magazine Marília Mendonça tem o álbum em língua portuguesa mais ouvido em toda história do Spotify O número de acessos ao disco 'Todos Os Cantos Volume 1', que alavancou a carreira da cantora, chegou a quase 1.1 bilhão de reproduções, de acordo com o site ChartMaters

A cantora goiana, que morreu no início deste mês em um trágico acidente aéreo, Marília Mendonça, é a dona do álbum em língua portuguesa mais ouvido na plataforma digital de música Spotify. De acordo com o portal que checa o número de streams, ChartMaters, a gravação alcançou quase 1.1 bilhão de reproduções. Os dados foram verificados pela reportagem nesta terça-feira (...