Magazine Marília Mendonça põe 74 músicas no top 200 do Spotify um dia após sua morte Para efeito de comparação, no dia anterior, ela aparecia em 20 posições do mesmo ranking

A comoção pela morte de Marília Mendonça está se refletindo em números. Um dia após o desastre aéreo que tirou a vida da cantora na sexta-feira (5), aos 26 anos, e de outras quatro pessoas, as músicas dela dominaram a parada brasileira de mais ouvidas no serviço de música Spotify. Entre as 200 músicas mais ouvidas pelos brasileiros na plataforma no último sábado...