Magazine Marília Mendonça e vítimas de queda de avião podem ter tido politraumatismo e morte instantânea Laudo definitivo deve sair em até 20 dias. Informação foi dada ao G1 POR Pedro Coelho, médico legista de Caratinga (MG)

A cantora Marília Mendonça e as outras quatro pessoas que morreram após a queda de um avião no último dia 5 de novembro, em Caratinga (MG) podem ter como causa do óbito, politraumatismo. A informação foi repassada pelo médico legista do Posto Médico Legal de Caratinga (MG), Pedro Coelho ao G1 e isso significa dizer que várias lesões em órgãos vitais foram detectadas e...