Magazine Marília Mendonça conta que vendeu carro devido a crise financeira na pandemia Um dos seguidores sugeriu que ela comprasse um helicóptero em tempos de dificuldade e ela respondeu de forma bem-humorada. "Eu vendendo os trens e vocês mandando eu comprar helicóptero"

A crise econômica por causa do novo coronavírus parece ter chegado à cantora Marília Mendonça, 25. De acordo com ela, foi preciso vender um carro para conter as despesas de uma época em que ninguém conseguiu trabalhar como queria. "Efeito da pandemia, né? É a vida", disse. O ano de 2020 foi a época em que Mendonça menos trabalhou. As revelações foram feitas por el...