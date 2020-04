A cantora Marília Mendonça confirmou por meio das suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (13), a segunda edição da live “Todos os cantos de casa”. A transmissão está marcada para o dia 9 de maio (sábado), mas ainda sem confirmação de horário, na plataforma de vídeos YouTube.

“Existe uma chance disso ser um anúncio da próxima live” dizia o post da cantora sertaneja no Instagram, acompanhado de uma foto com um calendário e com o dia 9 de maio circulado.

A primeira transmissão online de Marília no YouTube, na última quarta-feira (8), atingiu 3,3 milhões de espectadores simultâneos, um recorde da plataforma para artistas, ultrapassando os 3,1 milhões alcançados pela dupla Jorge e Mateus com a live “Na garagem”, no dia 4 de abril. Em números totais, 52 milhões de pessoas acompanharam a transmissão.

A rainha da sofrência ainda atingiu a impressionante marca de ocupar os três primeiros lugares de Trending Topics (TTs) do Twitter na categoria mundial, além de estar presente em 8 dos 10 TTs do Brasil.

O show durou cerca de três horas e arrecadou recursos para combater o avanço do coronavírus no Brasil. Ao todo, foram 225 toneladas de alimentos, duas toneladas de produtos de limpeza, 250 quilos de pão de queijo, 3.600 litros de refrigerante, 100 litros de tinta para construção, 10 toneladas de batata frita, duas toneladas de argamassa, entre outros.

Confira como foi a última live de Marília Mendonça: