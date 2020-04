Magazine Manuscrito de 'Hey Jude', de Paul McCartney, é leiloado por R$ 4,6 milhões O documento foi usado durante a gravação do clássico em 1968 nos estúdios Trident de Londres, e foi vendido por uma quantia cinco vezes maior que a estimada

O manuscrito do clássico dos Beatles, Hey Jude, de Paul McCartney, usado durante a gravação em 1968, foi vendido por US$ 910.000 (R$ 4,6 milhões) durante um leilão on-line nesta sexta-feira pelo 50º aniversário da separação da lendária banda britânica. O documento, escrito por McCartney e usado durante a gravação do clássico em 1968 nos estúdios Triden...